Schrik zit er goed in bij buurtbewoners Foxhol (update)

In buurthuis De Klabbe geven politie en de GGD maandagochtend tekst en uitleg aan de inwoners van Foxhol. Dit gebeurt naar aanleiding van de schietpartij van afgelopen vrijdag in de Talingstraat.

Bij die schietpartij is een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal overleden.De schrik zit er dan ook goed in bij de bewoners, die hun zorgen tijdens deze bijeenkomst uitten. Een buurvrouw die in de buurt van de Talingstraat woont, is aangedaan.'De Talingstraat is normaal gezien een rustige straat. Het is een kinderrijke buurt', zegt ze. De beelden staan op haar netvlies gebrand. 'Ik heb het slachtoffer zien liggen in de voortuin. Kennelijk kan dit overal gebeuren, dus ook hier. Dat is vreselijk.'Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. 'De kogels vlogen alle kanten op. Er zat een kogen in de motorkap van een auto en een kogel in een muur van een woning', vertelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven.Net als zijn buurtgenoten is hij bang. 'Voor hetzelfde geld komen ze nog terug.'De woning in de Talingstraat waar het slachtoffer verbleef en waar de vermoedelijke daders de man opzochten, was begin 2016 op last van de gemeente Hoogezand-Sappemeer drie maanden gesloten vanwege een wietkwekerij.Volgens de advocate van de toenmalige bewoner ging het toen om 34 wietplanten. De toenmalige bewoner is inmiddels verhuisd.Toch houden de buurtbewoners rekening met een afrekening in het drugscircuit. Een verkeerd afgelopen ripdeal.Eerder werden al klachten ingediend over de huidige bewoners. Er zou een wietgeur om de woning hangen. Het stel is vrijdag opgepakt, maar inmiddels weer op vrije voeten.Voor buurtbewoners is dinsdagavond een tweede informatiebijeenkomst gepland.