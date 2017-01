Nieuwe eigenaar voor Gronings it-bedrijf Watum

Het Groningse it-bedrijf Watum Solutions is overgenomen door Castor Networks uit De Meern.

Watum installeert apparatuur voor sattelietcommunicatie aan boord van schepen en boorplatforms, zodat opvarenden kunnen bellen, internetten en tv kijken. Directeur Mark Olthuis, die Watum in 2001 oprichtte, zegt dat Watum onder Castor klanten beter kan helpen.Castor Networks, dat zijn oorsprong vindt in KPN, verzorgt de satellietverbindingen waar Watum gebruik van maakt. De onderneming is onder meer eigenaar van het satellietschotel-station in het Friese Burgum.Olthuis hoopt onder nieuwe eigenaar verder te groeien. Bij Watum werken nu zes mensen. Olthuis: 'Hoewel de marktomstandigheden in de zeescheepvaart en de offshore niet al te goed zijn, is Watum de afgelopen jaren gegroeid. Wanneer de vrachtprijzen voor de zeevaart verbeteren, voorzie ik zeker verdere toename van omzet en werkgelegenheid.'