Brandweer: 'Loodsbrand is onder controle'

De brandweer heeft aan de Schoolkade in Musselkanaal het sein 'brand meester' gegeven. Sinds maandagochtend half zeven woedde brand in een loods met daarin een rommelmarkt gevestigd.

Omdat het vuur in de loods woedde en de brandweer alleen vanaf buiten kon blussen, bleek de brand lastig te bestrijden. Meerdere blusvoertuigen en hoogwerkers werden ingezet.Het sein 'brand meester' betekent niet dat de brandweer al klaar is. Het nablussen gaat zeker nog enkele uren duren.Vanwege de rookontwikkeling werd ook een NL-Alert afgegeven. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden.De loods moet als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft vooral ingezet op het behouden van de omliggende loodsen. Lange tijd bestond het gevaar dat het vuur zou overslaan.Op het dak van de loods liggen asbestplaten. Een kleine hoeveelheid asbest is vrijgekomen. De deeltjes liggen op het terrein waar ook de loods staat.