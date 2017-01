Arjen Robben gaat nog een jaartje door bij Bayern München

Arjen Robben speelt ook volgend seizoen voor Bayern München. Volgens Duitse media heeft de Bedumer, die volgende week zijn 33e verjaardag viert, zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Duitse kampioen gezet.

De huidige verbintenis van Robben in München loopt komende zomer af. De aanvaller speelt sinds 2009 voor de 'Rekordmeister', waarmee hij al vele successen vierde. Hij kwam tot nu toe tot 229 wedstrijden en 117 doelpunten. Hoogtepunt was de winst van de Champions League in 2013. Robben maakte in de finale tegen Borussia Dortmund kort voor tijd het winnende doelpunt (2-1).De verbintenis van Robben met Bayern werd op verzoek van de Bedumer verlengd. 'Ik ben heel blij dat ik nog een jaar bij Bayern ga spelen', zei Robben. 'München is voor mij en mijn familie een tweede thuis geworden. Ik wil graag op topniveau blijven voetballen en zo veel mogelijk prijzen pakken.'Zijn toekomst na volgend seizoen ligt nog helemaal open. Robben wil in ieder geval zo lang mogelijk door. ;Omdat ik nog steeds geniet op het veld en met plezier voetbal. Wat de toekomst brengt na Bayern, laat ik open. Het kan China worden, of Amerika, Australië of Nederland. Maar ook niets. We zien het wel.'Na een lange periode van blessureleed is de Groninger de laatste maanden weer fit. In tien competitiewedstrijden maakte hij vijf doelpunten voor de huidige koploper van de Bundesliga.Robben begon zijn carrière bij FC Groningen. Daarna stond hij onder contract bij PSV, Chelsea en Real Madrid.