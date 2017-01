Roekeloos rijgedrag oorzaak dodelijk ongeval Bornholmstraat

De auto die op Kerstavond op de Bornholmstraat in de stad Groningen te water raakte en waarbij drie van de vier inzittenden overleden, heeft zeer waarschijnlijk harder gereden dan de toegestane snelheid.

Dat is de eerste conclusie die de politie trekt na analyse van camerabeelden en sporenonderzoek. Agenten doen nog onderzoek naar het feit wie het voertuig bestuurde.Uit het onderzoek naar het ongeluk aan de Bornholmstraat werd in elk geval duidelijk dat het ongeluk ontstond doordat de bestuurder in een bocht de controle over de auto kwijtraakte. De wagen raakte vervolgens in de slip en belandde in de naastgelegen sloot.Bij het ongeluk aan de Bornholmstraat kwamen Murphy Lekkerkerker (20), Matthijs Hofstra (21) en Brian Pestman (19) om het leven. De 19-jarige Arjan Hofman uit Westerbroek heeft als enige het ongeluk overleefd. Hij raakte zwaargewond.