Groninger Museum koopt 'Schip met rood zeil' van Jan Altink

Het schilderij (Foto: Jan Altink)

Het Groninger Museum heeft een belangrijk werk van Ploeg-schilder Jan Altink verworven: 'Schip met rood Zeil'.

Het schilderij is gemaakt in 1926 en volgens het museum 'een prachtig voorbeeld van de expressionistische schilderkunst binnen de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg'.



Heldere kleuren

Jan Altink was in 1918 een van de medeoprichters en de naamgever van kunstenaarskring De Ploeg. Hij maakte zijn krachtigste werken in de jaren twintig van de vorige eeuw. Volgens het museum zijn de werken van Altink uit die periode min of meer uit dezelfde principes opgebouwd: een hooggeplaatste horizon, omhoogschietende weg, sloot of omgeploegd stuk land en rugfiguren. Ze zijn geschilderd met wasverf in doorgaans heldere ongemengde kleuren.



Altink op zijn best

Het schilderij Schip met rood zeil ' is hier een treffend voorbeeld van, vindt het museum. 'Met dit schilderij waarin waterwegen het land omringen, bracht Altink een bijzonder aspect van het Groninger landschap op een gedurfde manier in beeld'.



'Schip met rood zeil', verworven met steun van de BankGiro Loterij en de Vereniging Rembrandt, is vanaf dinsdag te zien in de permanente tentoonstelling van De Ploeg.



100 jaar De Ploeg

In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat Kunstkring De Ploeg opgericht is. Ter gelegenheid daarvan brengt het Groninger Museum in dat jaar een grote overzichtstentoonstelling over de hoogtijjaren van deze kunstenaarsvereniging.

