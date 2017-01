Politie treft meer dan 20.000 mailaccounts aan op computer van cybercrimineel

De politie Noord-Nederland heeft ruim 20.000 -emailaccounts een bericht gestuurd met het advies om de inloggegevens te wijzigen. De mailaccounts zijn aangetroffen op de computer van een cybercrimineel.

De 35-jarige verdachte uit Leeuwarden werd in juli opgepakt. Hij maakte via internet honderden slachtoffers. Het ging om zowel particulieren als bedrijven.De politie nam bij de arrestatie de computerapparatuur van de Leeuwarder in beslag. Daarop werden de ruim 20.000 emailaccounts aangetroffen.Of deze allemaal door de Leeuwarder zijn misbruikt, kan de politie niet zeggen. De politie weet wel dat er inloggegevens zijn gebruikt om online aankopen te doen op andermans naam, anderen op te lichten of accounts te krijgen op goksites.De politie adviseert iedereen die een mail heeft gekregen hoe dan ook zijn of haar inloggegevens te wijzigen.De verdachte liet zich door ondernemers inhuren als websitebouwer. Het ging om websites met een webshop. Door het installeren van speciale software, een soort achterdeurtje, onderschepte hij de inloggegevens en wachtwoorden van klanten.Die gegevens gebruikte hij vervolgens weer om in te breken in mail- en social media accounts van zijn slachtoffers.