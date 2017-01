Valse start voor samenwerking Arnold Veeman en Kraantje Pappie

Het zou een bijzonder duet worden: singer-songwriter Arnold Veeman uit Kloosterburen samen met rapper Kraantje Pappie uit de Stad. De samenwerking tussen beide Groningers ketste op het laatste moment af en dus presenteert Veeman zijn nieuwste single nu zonder de rapper.

'Je Raakt Me'. Zo heet die nieuwe single en het is een ode aan Ede Staal. Veeman is, net als veel andere Groninger artiesten, door hem beïnvloed.'Thuis op de boerderij stond vroeger altijd Radio Noord op en dan hoorde je de liedjes van Ede vaak langskomen. Bewust maar ook onbewust raak je dan toch onder de indruk,' zegt de 44-jarige zanger.Aanleiding voor de single was een verzoek van de NPO aan Veeman en Kraantje Pappie. 'We waren door die omroep gevraagd om tijdens Eurosonic/Noorderslag samen een lied te doen. Ik ben toen gaan schrijven. Uiteindelijk belde Kraantje Pappie af.'Hoewel de samenwerking tussen de singer-songwriter uit Kloosterburen en de rapper uit de Stad niet doorging, staat er voor de toekomst wel een nieuwe afspraak.Intussen heeft Arnold Veeman alweer een nieuw project. Momenteel werkt hij samen met dirigent Rob Spelberg aan zijn nieuwste theaterprogramma dat later dit jaar onder meer in De Oosterpoort in de Stad is te zien.Spelberg is een dirigent die vaak met big bands werkt. 'Dat is de reden waarom ik hem heb gevraagd voor dit programma', zegt Veeman. De titel van het programma is inmiddels bekend: 'Op de Grens van de Hemel'.