Bestuurslid No Surrender wordt twee weken vastgehouden

Het 48-jarige bestuurslid van motorbende No Surrender dat bij de inval van vrijdag is aangehouden, wordt nog twee weken vastgehouden.

Dat maakt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekend op Twitter. Het bestuurslid uit Stadskanaal wordt verdacht van handel in verdovende middelen. De man mag de komende weken geen contact zoeken met de buitenwereld.De politie deed vrijdag een inval bij het clubhuis van No Surrender in Emmen. Daar werden de verdovende middelen aangetroffen. In de loop van de dag wil de motorbende een nieuwe locatie voor het noordelijke clubhuis bekendmaken.