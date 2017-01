Stadjer steekt buurtgenoot neer om kapotte boormachine

Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel tegen een 54-jarige Stadjer. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

De man stak vorig jaar juni zijn buurtgenoot neer Het slachtoffer had een boormachine geleend en zou deze kapot weer teruggebracht hebben naar de Stadjer. Dat zinde de man niet.Onder invloed van drank stapte hij later op de buurman af en stak hem met een koksmes in zijn elleboog. De wond moest worden gehecht.De officier van justitie hield er in zijn eis rekening mee dat de Stadjer verminderd toerekeningsvatbaar is. Wel wil hij dat de man zich in zijn proeftijd klinisch laat behandelen aan zijn alcoholverslaving.De rechter doet over twee weken uitspraak.