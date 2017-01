Column: Een misselijke mis

Voor het eerst in mijn leven stap ik op kerstavond een kerk binnen voor de heilige mis. En of het nou de weeïge geur van wierook is of een virusje weet ik niet. Maar langzaam word ik heel erg misselijk.

Het is er afgeladen druk. Roberto trekt me aan m'n mouw naar twee vrije stoeltjes langs het gangpad, in het midden. Nieuwsgierig ga ik zitten tussen de honderden bezoekers.Opeens slaat een wat schralige geur van oud parfum, babypoeder, urine en zweet me tegen de keel. Ik kijk naast me. Een iel bejaard dametje dat naast me is komen zitten, knikt me vriendelijk toe. De diepe groeven in haar gezicht heeft ze verborgen onder een dikke laag foundation en rouge. Haar lippen zijn onzichtbaar geworden door een grote nepmond van veel te veel felrode lippenstift. Haar odeur is verschrikkelijk en reikt tot aan de uitgang lijkt het. Ik gebaar met mijn hoofd naar Roberto of hij met me wil ruilen, qua plek. Maar hij kijkt me verstoord aan en houdt dwingend zijn wijsvinger voor zijn mond. 'Sssst!'Via de speakers begint de stem van de priester te schallen. Op gedragen toon neemt hij ons mee naar 2017 jaar geleden. Naar een bijzonder kind, een speciale moeder, de terugkeer van het licht, hoop en vergeving. Het hele zwikje gaat staan. Ik ook. En dan merk ik hoe licht ik in de benen ben. Ik zal iets verkeerds hebben gegeten bedenk ik me. Ik houd me met beide handen vast aan de stoel van een forse jongen voor me. Als iedereen opeens weer gaat zitten ploft hij met zijn volle zware gewicht tegen mijn handen. Gesmoord vloekend van de pijn ga ik zitten, terwijl tien hoofden verwijtend omkijken.De misselijkheid begint inmiddels door mijn middenrif te golven. Ik hoef nog niet over te geven maar merk dat ik beslist geen nieuwe geur- en smaakprikkels wil de komende uren. Ik begin te zweten. Weer trek ik aan Roberto's jas. Die kijkt me verstoord aan en vraagt me met zijn blik wat er is. Ik wijs op mijn maag. 'Die hostie krijg je zo. Rustig!', fluistert hij fel in mijn oor. 'Ik ben mis-' wil ik zeggen maar de honderden kerkgangers beginnen een gebed te murmelen over de terugkeer van het licht. Mijn woorden verdwijnen in de ritmische tonen van de groep.Ik probeer mijn misselijkheid weg te slikken en kan bijna niet meemurmelen met de gebeden die elkaar om de paar minuten opvolgen. Streng tikt Roberto op het programmaboekje waarin de gebedsteksten staan. 'Misselijk!!!', sis ik in zijn oor. 'Hoezo! Ik ben ook niet echt katholiek meer, maar deze teksten horen er nou eenmaal bij!', fluistert hij terug. Inmiddels wanhopig ga ik weer zitten.In de rij voor de hostie en wijn lijkt het iets beter te gaan. We staan bij de middelste uitgang achter in de kerk, en de frisse lucht doet me goed. Opgelucht inhaleer ik met diepe teugen de koude winternacht. Ik probeer goed op te letten wat het ritueel is bij de hostie. Iets met het lichaam en het bloed, een buiging, ogen sluiten en doorslikken.De wat dikkige priester doopt als ik aan de beurt ben een hard rond broodschijfje in zurige rode wijn en houdt dit voor mijn gezicht. Terwijl zijn bezwete dikke worstevingertjes zich langzaam richting mijn neus en mond begeven en ik nieuwsgierig kijk wat hij me aanbiedt, zie ik opeens vettige bruingele rouwranden onder zijn dikke kalknagels. Als in een impuls duik ik weg, de priester verbouwereerd achterlatend. Vlug ben ik de kerk uitgelopen, en heb niet meer omgekeken.Eenmaal thuis vraagt (schoonmoeder) Alma ons hoe de mis was. Roberto haalt zijn schouders op en wijst naar mij. 'Hij? Hij zal nooit een katholiek worden.' Meewarig schudt Alma haar hoofd. 'Eens een Groninger, altijd een Groninger.'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter