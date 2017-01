Verdachte van terroristische dreiging vindt zitting rechtszaak 'te vroeg'

(Foto: RTV Noord)

Een 31-jarige Stadjer schopte maandag de agenda van de rechtbank behoorlijk in de war. De man, die in Leeuwarden in voorarrest zit, weigerde op de zitting te verschijnen. Hij vond het tijdstip 'te vroeg'.

De man wordt onder meer verdacht van het dreigen met een terroristische aanslag in de binnenstad van Groningen in oktober van vorig jaar. Hij dreigde tien mensen dood te schieten en daarna de hand aan zichzelf te slaan.



'U maakt de dienst niet uit'

De Stadjer wilde wel komen, maar dan later op de dag. Zijn advocaat Theo Hiddema kwam echter uit Amsterdam en moest om zes uur terug zijn voor een andere afspraak. 'U maakt niet de dienst uit in de rechtbank', zeiden de rechters.



Toch werd de zaak aangehouden. De rechters willen de man zien en met hem spreken. Een verdachte is niet verplicht te komen, maar heeft anderzijds wel een aanwezigheidsrecht.

Door: RTV Noord Correctie melden