Scheepvaartborden door diefstal onverlicht

(Foto: RTV Noord)

Een aantal borden bij de brug over het Van Starkenborgkanaal bij Zuidhorn is afgelopen weekend vernield. Ook zijn er accu's gestolen van de zonnepanelen waarmee de borden verlicht worden.

Op dt moment zijn er werkzaamheden aan de brug, Die wordt aangepast om grotere schepen door te laten. Vanwege deze werkzaamheden moeten schepen elkaar om en om passeren. Die mededeling staat op de borden vermeld en is nu niet te lezen.



Volgens Rijkswaterstaat wordt de informatie ook aangegeven bij de sluizen, waardoor de kans op aanvaringen niet groot is.



Over de schade kon Rijkswaterstaat niets zeggen, dat is volgens de woordvoerster een zaak van de provincie.

Door: RTV Noord Correctie melden