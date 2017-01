Overleden gevangene Ter Apel pleegde moord in Enschede

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 77-jarige man die vorige week donderdagavond overleed in de gevangenis in Ter Apel, was veroordeeld voor een moord in het Volkspark in Enschede.





De moord vond plaats op 23 juli 2015. Een jogger ontdekte die ochtend het lichaam van het 41-jarige slachtoffer, die door meerdere kogels om het leven was gekomen.



Twaalf jaar

De 77-jarige verdachte was op 9 januari nog aanwezig bij het hoger beroep waarin de zaak werd behandeld. De advocaat-generaal eiste toen twaalf jaar celstraf wegens moord. De uitspraak zou volgen op 23 januari.



Natuurlijke dood

Gevangenisdirecteur Laurens Huizenga maakte al eerder duidelijk dat de man een natuurlijke dood stierf in zijn cel. Hij sloeg geen alarm.



