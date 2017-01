Marokkaan moet de cel in voor rollen van telefoons

(Foto: Paul Hudson/ Flickr CC)

Een 35-jarige asielzoeker uit Marokko moet voor heling en diefstal in Groningen drie maanden de cel in.

De man liep tijdens de jaarwisseling met twee landgenoten door de stad. Het groepje werd gecontroleerd. De 35-jarige man had een telefoon op zak die bezig was met een software-update, een signaal voor agenten dat het mogelijk om een gestolen telefoon zou kunnen gaan.



Bestolen na mislukt dansje

Later in de nacht kwam de aangifte binnen van de eigenaar van deze telefoon. Daarna kwam nog een melding binnen van iemand die zijn telefoon miste.



Hij was door een Marokkaan aangesproken die klaarblijkelijk een dansje met hem wilde maken. Hij had de man afgeweerd en miste later zijn mobieltje.



Asielaanvraag afgewezen

De agenten keken op de locatie waar de 35-jarige man was aangehouden en vonden in een fietsmandje nog een telefoon. De man wees een van zijn vrienden aan als de dader.



De Marokkaanse man verbleef eerder in Italië en Zwitserland. Zijn asielaanvraag in Nederland werd in december definitief afgewezen. De man vertrok naar Frankrijk, maar keerde kort voor oud en nieuw terug.

Door: RTV Noord Correctie melden