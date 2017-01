'Freek de Jonge? Wie is dat?'

In het aardbevingsgebied ervaren de meeste Groningers de komst van cabaretier Freek de Jonge naar onze provincie als erkenning en steun in de rug.

De cabaretier wil de aardbevingsproblematiek landelijk op de kaart zetten door er actie voor te voeren. In verschillende interviews, zoals vorige week bij De Wereld Draait Door, noemt hij de bevingen en de schadeafhandeling ´het grootste naoorloogsche schandaal van Nederland´.'Hij durft zijn kop uit te steken in dit wespennest.' 'Hij heeft lef en is geëngageerd', luiden de meeste reacties. Maar niet iedereen weet dat Freek de Jonge al jarenlang een van de bekendste cabaretiers van Nederland is. 'Freek de Jonge?', vragen veel middelbare scholieren zich af: 'Wie is dat?'De Jonge is maandagavond te gast in Noord Vandaag.