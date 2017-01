Glimmenaar krijgt werkstraf voor mishandelen conducteur

Een 22-jarige man uit Glimmen die in Leeuwarden een conducteur heeft mishandeld, is veroordeeld tot dertig uur werkstraf. Ook kreeg hij twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Dat meldt Omrop Fryslân De man zat zonder kaartje in de trein van Groningen naar Leeuwarden. Toen een conductrice er iets van zei, begon de man de te schreeuwen en liep dreigend op haar af. Een collega van de vrouw probeerde de zwartrijder tegen te houden, maar werd bij de keel gegrepen.Het voorval is het slachtoffer niet in de koude kleren gaan zitten. De rechter bepaalde dat de Glimmenaar daarom ook 250 euro smartengeld moet betalen.