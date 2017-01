Tweet uit Godlinze bracht de actievoerder in Freek de Jonge naar boven

Een tweet vanuit Godlinze was voor cabaretier Freek de Jonge aanleiding om zich verder te verdiepen in de aardbevingsproblematiek in onze provincie.

De Jonge vroeg via Twitter om reacties van mensen die een maatschappelijk probleem op de kaart wilden zetten. 'Er kwam een reactie: we zitten gevangen in een onveilige gevangenis', vertelt De Jonge. Maandagavond is in Godlinze de eerste van vijf bijeenkomsten genaamd 'Laat Groningen niet zakken'.'Als je er even aan ruikt en induikt, dan zie je dat het echt een groot maatschappelijk probleem is. Het is psychisch, fysiek krijgen mensen problemen en je mag ook denken aan de portemonnee als je huis van de ene op de andere dag een ton minder waard is. Je kunt spreken van schandalige omstandigheden.''We hebben jarenlang geprofiteerd van het gas hier onder de bodem', zegt de oud-inwoner van Westernieland. 'We hebben ons niet heel erg goed gerealiseerd wat voor schade we hiermee aanrichten. Dat moment is nu aangebroken.''Groningen lijdt hier al een aantal jeren onder. Het is in 2013 bij de beving in Huizinge duidelijk geworden. Hier is het probleem erg groot en bekend. In de Randstad wil men er niet aan.''Ik merk dat mensen in de provincie zelf zich hier ook van afwenden. En ook mensen die hun schade vergoed hebben, vinden het ook wel mooi daarna. Het is een heel menselijke eigenschap om weg te kijken en te zeggen: dat is niet mijn pakkie-an.'Volgens De Jonge is 'de Staat der Nederlanden' verantwoordelijk voor de problemen en grondwettelijk verplicht de veiligheid van bewoners te garanderen. Daartegenover staat het belang van de aardgasbaten voor een sluitende begroting, stelt de cabaretier. 'Daar is dus een belangenconflict. Dat is schandalig. Wat je hier meemaakt, is zo godgeklaagd en zo idioot.'