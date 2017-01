Vrachtwagen kantelt na uitwijkmanoeuvre (update)

(Foto: Marc Dol/112Groningen)

Op de Musselweg in Mussel is maandagmiddag een vrachtwagen weggezakt in de berm en hierdoor gekanteld.

De combinatie moest uitwijken voor een tegemoetkomende bietenrrooier, zo meldt een collega.



Er raakte niemand gewond.

Door: RTV Noord Correctie melden