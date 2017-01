Harenaar Van Dort in race voor Verteller van het Jaar

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Erik van Dort uit Haren hoopt op 28 januari in Culemborg de titel Vertelambassadeur van het Jaar in de wacht te slepen. 'Dat ik genomineerd ben vind ik al fantastisch.'

De landelijke Stichting Vertellen heeft op basis van negentig voordrachten in totaal drie vertellers genomineerd. Van Dort neemt het op tegen Pauline Seebregts uit Den Bosch en de Belgische Veerle Ernalsteen.



'Geweldig'

'Ik heb jaren les gegeven aan dove kinderen. Vooral het vertellen van verhalen vond ik geweldig, de kinderen ook. Zo is het begonnen. Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd, nu ben ik verhalenverteller.'



De nominatie heeft Van Dort naar eigen zeggen te danken aan de vertelactiviteiten in het jaar 2016 en zijn plannen voor het komend jaar. Afgelopen jaar speelde hij samen met de Groninger muzikanten Ori Rymarczuk en Niels Kooistra ruim honderd voorstellingen van de Dierenverhalen van Toon Tellegen, overal in het land.



IJje Wijkstra

In het Westerkwartier maakte Van Dort samen met de vertellers van Mien Westerkwartier een vertelvoorstelling over IJje Wijkstra die in de vorige eeuw vier agenten doodschoot. In Winsum organiseerde hij een familieverhalentocht met Groningse streekverhalen en tijdens het Fraylema Festival in Slochteren waren er in de Follies verhalenvertellers te beluisteren.



Knuffels van Mol

Voor kinderen van 4 en 5 jaar heeft Van Dort de vertelvoorstelling 'Knuffels van Mol' gemaakt. De voorstelling gaat over vluchten. In totaal worden er 100 voorstellingen met name in Groningen gespeeld. Daarnaast werkt hij samen met zijn partner Monica de Vente aan een boek met als titel 'Kinderen vertellen verhalen' voor leerlingen van het basisonderwijs.

Door: RTV Noord Correctie melden