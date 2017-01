IJsvloer groeit in Noordlaren, maar is het genoeg?

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan in Noordlaren. Daar wordt hard gewerkt om een degelijke ijsvloer te krijgen.

De eerste marathon op natuurijs zit er volgens de KNSB niet in voor Noordlaren. De schaatsbond maakte maandagavond bekend dat die strijd gaat tussen Haaksbergen en Arnhem.Toch wordt er hard gewerkt door ijsmeester Jan Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug en zijn collega's. 'We zien wel waar het schip strandt. Het moet wel een heel mooie nacht worden willen we dinsdagochtend 3 centimeter hebben. Maar goed, maandag begonnen we pas om half vijf en groeide het ijs snel tot 1,5 centimeter.'Die 1,5 centimeter ijs smolt echter aan één kant weg. 'We beginnen weer op nul', aldus Veldman. 'Maandagmiddag was het -2 in Haaksbergen. Hier was het +2.'Dat er geschaatst kan worden in Noordlaren, lijkt vast te staan voor Veldman. Of en welke wedstrijd er gereden wordt, hangt af van de ijskoude nacht van maandag op dinsdag. 'We zijn net boeren: we werken dag en nacht'.