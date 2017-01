'Zonnepanelen en gewassen moeten worden gecombineerd in Veenkoloniën'

Zonnepanelen in de Veenkoloniën met ruimte ertussen voor gewassen. Samen met onder meer Tegenwind Veenkoloniën werken Jan Hendriks en Jaap Keuning uit Meeden aan de uitwerking van een zogeheten Sociaal Energielandschap.

Doel is een coöperatie op te richten waar bewoners in de Veenkoloniën van kunnen profiteren, meldt RTV Drenthe . Rijen zonnepanelen worden in het plan op een afstand van 3 tot 4 meter van elkaar geplaatst. Hier moeten gewassen tussen kunnen groeien.'Sommige mensen zijn kritisch over het kweken van gewassen tussen en onder zonnepanelen. Maar dat kan best', zegt Jaap Keuning. 'Kijk bijvoorbeeld naar de Amazone, daar groeit ook van alles op de ondergrond van het regenwoud. We kijken met de Landbouwuniversiteit Wageningen welke gewassen mogelijk zijn.'Zo zou volgens Keuning het homeopathische kruid Wolfskers in de halve schaduw van de zonnepanelen kunnen groeien. Daarnaast wordt gekeken of er eindproducten aangeleverd kunnen worden voor cosmetica of biocosmetica. Verder zijn kruiden als lavendel en kamille een optie.Volgens Keuning heeft het plan naast het opwekken van energie nog meer voordelen. 'Het gaat namelijk om arbeidsintensieve gewassen met een hoge opbrengst. En dat levert weer werkgelegenheid op.'