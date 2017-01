Vier keer 'Ja' voor gemeente Westerkwartier

De gemeenteraden van Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum hebben maandagavond ingestemd met het herindelingsontwerp.

De vier raden vergaderden tegelijkertijd in hun eigen gemeentehuizen.Met het besluit is de definitieve vorming van de gemeente Westerkwartier onomkeerbaar geworden.Niet alle fracties stemden in met het herindelingsontwerp. Zoals verwacht stemdenGroenLinks in Zuidhorn, Toekomst voor Marum, Gemeentebelangen Marum en VZ2000 in Grootegast tegen. Deze vier partijen zijn al vanaf het begin tegenstander van gemeentelijke herindeling..In totaal stemde een ruime meerderheid, 54 van de 64 raadsleden, in met het herindelingsontwerp. Het besluit houdt in dat de vier raden feitelijk hebben ingestemd met de opheffing van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum.