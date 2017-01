Wethouder over uitspraken Brouns: 'Hij stelt Haren in een kwaad daglicht'

Wethouder Michiel Verbeek van de gemeente Haren kan zich niet vinden in de uitspraken die gedeputeerde Patrick Brouns heeft gedaan in een interview met vakblad Binnenlands Bestuur.

Brouns haalt in dat interview uit naar de bestuurders van Haren. Hij zegt daarin onder meer gezegd dat het college van Haren dorpspolitiek uit de jaren zestig voert.



'Dit is een vorm van moddergooien'

In het vakblad voor bestuurders en ambtenaren stelt de gedeputeerde van de provincie Groningen onder meer dat de onderwijshuisvesting van Haren flink is ingekrompen. 'Sommige scholen hebben meer noodlokalen dan vaste lokalen.'



'Flauwekul'

Meerdere uitspraken, waaronder bovenstaande, kloppen niet volgens wethouder Verbeek. 'Het is flauwekul wat er verteld wordt en dat is jammer. Zorg dat je weet waar het over gaat. Dan zul je dat soort uitspraken niet meer doen.'



Liegen of de waarheid niet spreken?

De wethouder wil niet bevestigen dat Brouns liegt in het interview. 'Liegen is zo'n groot woord, maar hij spreekt niet de waarheid. Liegen doe je bewust. Wat hij nu doet, is Haren in een kwaad daglicht stellen.' Volgens Verbeek valt dat niet onder de noemer liegen.

