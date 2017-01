Brandweersoap kost Haren half miljoen meer dan gedacht

De kosten van de nieuw te bouwen brandweerkazerne aan de Westerse Drift in Haren vallen een half miljoen hoger uit dan verwacht.

De gemeente zou 8 ton beschikbaar stellen. Dat bedrag is nu verhoogd naar ruim 1,3 miljoen euro. Die kosten zijn voor het loskoppelen van de gemeentewerf van brandweerkazerne.Die loskoppeling was in eerste instantie niet meegenomen in de plannen van de gemeente.De kostenverhoging is maandagavond besproken in de commissievergadering.Op dit moment zijn de brandweerkazerne en de gemeentewerf ondergebracht in één gebouw. De Veiligheidsregio, die verantwoordelijk is voor brandweerzaken, wil in een toekomstige kazerne losgekoppeld worden van de werf.Er zijn meerdere componenten die voor de kostenverhoging zorgen. De kazerne staat op dit moment op gemeentegrond. Die grond heeft de gemeente verkocht aan de Veiligheidsregio.'De inkomsten van die verkoop lagen lager dan we hadden verwacht. Daarnaast is de bouwwereld veranderd. De bouwkosten zijn nu hoger. En die loskoppeling van gemeentewerf en brandweerkazerne hadden we niet voorzien,' zegt wethouder Michiel Verbeek.De Harener politiek buigt zich al vijftien jaar over een geschikte locatie voor de brandweer. In 2015 werd er een locatiekeuze gemaakt ; de Westerse Drift. Dat is de huidige locatie. Met die locatiekeuze leek het dossier in rustiger vaarwater te komen. Met de verhoging van de verbouwkosten ontstaat er weer reuring. Maar niet alleen de hogere kosten zorgen voor onrust.Ook de buurtbewoners van de Westerse Drift mengen zich in de discussie. Volgens hen zou een langer verblijf van de brandweer in strijd zijn met de huidige geluidsnormering. Daarnaast hebben ze ook kritiek op de gemeente. Ze hebben vanaf de dag van de locatiekeuze niks meer gehoord van de gemeente. Terwijl ze betrokken zouden blijven bij de planvorming van de nieuwe kazerne.Nu de kosten van de nieuwbouw hoger uitvallen zal Haren om goedkeuring moeten vragen op het Provinciehuis. De verhoging is namelijk niet meegenomen in de begroting van 2017. Uitgaven die niet in de begroting staan moeten goedkeuring krijgen van de Provincie.Het college vindt het voor alsnog niet nodig om de gemeenteraad te vragen een andere locatiekeuze te maken. Eerder waren ook het stationsgebied en tuincentrum Tubantia aan de Rijksstraatweg opties.De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de kostenverhoging.