Oud-werknemer Philips Stadskanaal wil nieuwe diodefabriek

Ondernemer Klaas Heres (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

'Ik denk dat ik het beter kan dan alle anderen. Ik heb inmiddels een jaar of achttien ervaring in diodefabrieken in China en Europa. En heel veel ervaring in de voormalige fabriek van Philips in Stadskanaal. En ik heb gezien dat er heel wat verbetering mogelijk is op het vlak van technologie.'

Ondernemer Klaas Heres uit Berkel en Rodenrijs wil een diodefabriek starten in de provincie Groningen. Bij voorkeur in het Eemsmondgebied of op het Groningse Zernikecomplex. Diodes zijn eenvoudige halfgeleiders die veel gebruikt worden in allerlei elektronische apparaten. De fabriek kan werkgelegenheid bieden aan zo'n veertig mensen.



Oud-Winschoter

Heres, 57 jaar en geboren en getogen in Winschoten, is op 40-jarige leeftijd uit de Molenstad vertrokken. Maar hij verloochent zijn Groningse oorsprong niet. Zeker niet de jaren dat hij bij Philips Stadskanaal werkte. Hij heeft nog veel contacten met oud-werknemers. Met enkele daarvan wil hij de fabricage van diodes nieuw leven inblazen.



Investeringen

4,2 miljoen euro heeft hij daarvoor nodig. Drie miljoen aan toezeggingen heeft hij al binnen via de NOM en subsidieregelingen. 1,2 miljoen is nog nodig van particuliere investeerders.



Die zoekt hij wereldwijd, maar hij hoopt vooral op investeerders in de provincie Groningen.

Kwaliteitsdiodes

Heres is overtuigd van de levensvatbaarheid van zijn plan. 'Er is wel een pittige aanloopperiode het eerste jaar. Die hebben we nodig om de klantenkring op te bouwen.'



Hij verwacht daar niet heel veel moeite mee te hebben omdat er goede contacten zijn met de oude klanten van Philips Stadskanaal. 'Toen Philips sloot heeft de hele wereld eigenlijk te lijden gehad dat ze deze kwaliteitsdiodes niet meer konden krijgen.'



Concurreren met Chinezen

Het fabricageproces is volgens Heres zodanig gesimplificeerd en goedkoop gemaakt dat hij zeer sterk kan concurreren met Chinezen. 'Niet alleen op prijs, maar zeer zeker op kwaliteit'.



Hij schat in dat het Europese marktaandeel van zijn diodes op 45 procent kan komen.



Betere zonnepanelen

Hij stelt dat de kwaliteit van zijn diodes het rendement op zonnepanelen belangrijk verbeteren.



'De diodes die nu daarin worden toegepast zijn van een dusdanig slechte kwaliteit dat er met mijn diodes tien kilowattuur per jaar meer elektriciteit geproduceerd kan worden.'



Elektrische auto's

Een zeker zo belangrijke verbetering ziet Heres in de toepassing van zijn diodes in laadsystemen voor bijvoorbeeld elektrische voertuigen. 'Naar powerdiodes, die heel weinig energie verliezen, komt steeds meer vraag. En laat ons nou net die technologie in huis hebben die dit levert. Wij kunnen straks een diode leveren van 100 ampère en 10 kilovolt.'



Dat zou voor fabrikant van elektrische auto's Tesla een uitkomst zijn: 'Tesla kan dit soort diodes op dit moment echt nergens krijgen.'



Crowdfunding

Hij zegt blij te zijn met de steun die hij krijgt van de NOM, Groningen Seaports, de provincie, de stad Groningen en het ministerie van Economische Zaken bij de verwezenlijking van zijn plan.



Wel moet hij eerst nog die 1,2 miljoen euro zien te vinden. Heres schat de kansen dat hij particuliere investeerders vindt op 95 procent. En als het moet via crowdfunding. 'Er zijn heel veel oud-collega's van Philips Stadskanaal. Een aantal is gepensioneerd, maar nog steeds zeer vitaal en met zeer veel kennis. Als zij zouden zeggen dat ze dat willen doen, is dat prima. Duizend keer duizend is ook een miljoen.'

Door: RTV Noord Correctie melden