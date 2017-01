Half jaar cel dreigt voor Friezen na straatroof in Stad

(Foto: RTV Noord)

Het Openbaar Ministerie wil twee mannen (21 en 19) uit Leeuwarden een half jaar achter de tralies hebben. Zij beroofden en mishandelden een man in de Folkingestraat in Groningen.

De mannen sloegen in juni toe. Ze maakten een tas buit. Hierin zat 720 euro aan contant geld. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen.



Een getuige zag niet alleen de straatroof, maar kende een van de verdachten. Zodoende kwamen de agenten uiteindelijk bij de twee verdachten in Leeuwarden.



WhatsAppjes verraden dader

De OV-chipkaart van de 19-jarige verraadde de reis naar Groningen op de dag van de roof. Op de telefoon stonden bovendien WhatsApp-berichten met foto's en teksten over de gewelddadige diefstal.



1400 euro schadevergoeding

Het letsel van het slachtoffer bleef beperkt bij blauwe plekken. Als schadevergoeding werd een bedrag van 1400 euro gevraagd. Dat moet worden betaald, vond de officier. Die eiste ook een contactverbod.



De uitspraak is op 30 januari.

Door: RTV Noord Correctie melden