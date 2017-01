Pagecentrum krijgt multifunctioneel zwembad en conferentieruimte

Het ontwerp van het nieuwe zwembad. (Foto: Pagecentrum)

Het Pagecentrum in Stadskanaal krijgt een opknapbeurt. Onderdeel hiervan is één nieuw, multifunctioneel zwembad.

De huidige zwembaden is 23 jaar oud en aan vervanging toe, zo zegt Edwin Postma, directeur van het sport- en recreatiecentrum.



Conferentieruimte

Door het samenvoegen van de activiteiten van beide baden komt er ruimte op de plek van het oude recreatiebad. Op deze plek komt een conferentieruimte.



Het vernieuwen van het zwemgedeelte is de eerste fase van de opknapbeurt. In de tweede fase wordt de entree aangepakt.



Werkzaamheden starten dit jaar

Dit jaar starten de werkzaamheden. Volgend jaar moet alles af zijn.

Door: RTV Noord