'Actie Freek de Jonge geeft ons hoop'

'Dit geeft ons weer hoop.' Dat was een van de reacties na afloop van de eerste actievoorstelling van Freek de Jonge.

De kerk van Godlinze zat maandagavond stampvol. De Jonge trapte daar zijn actie 'Laat Groningen niet zakken' af.Met na afloop veel blije gezichten. 'Je gaat hier met al die aardbevingsproblematiek een beetje somber heen. Dit was prachtig. Ik heb het idee dat dit het begin is van een betere tijd voor Groningen,' zegt Jan WiersemaHij voerde een complete show op over wat de cabartier 'het grootste naoorloges schadaal van Nederland' noemt: de gaswinning.Deels bloedserieus, maar ook met de bekende grappen en grollen van De Jonge. En optredens van bekende Groningse artiesten als Pé en Rinus en Arnold Veeman.Er werd afgesloten met het actielied van De Jonge op de melodie van Ede Staals klassieker 't Het Nog Nooit zo Donker West.