Blauwestad: 'Een compromis waar we mee kunnen leven'

De gemeenteraad van Oldambt lijkt zonder problemen in te kunnen stemmen met het compromis dat op tafel ligt voor Blauwestad. Daarmee kan definitief een streep worden gezet onder een verschil van inzicht tussen de gemeente en de provincie.

In Blauwestad worden woningen gebouwd in een goedkoper segment dan waar Blauwestad oorspronkelijk voor bedoeld was. De provincie had daar toe besloten. Maar de gemeente Oldambt en andere gemeenten in Oost-Groningen zagen dat plan niet zitten.Na een periode van moddergooien en onderhandelen, kwam er eind vorig jaar een compromis op tafel. Zo gaat er een miljoen aan provinciaal geld naar Oost-Groningen, krijgt Oldambt z'n Blauwe Loper en komt er ook ruimte om te investeren in de dorpen rondom Blauwestad.'We zijn blij dat de strijd ten einde lijkt en dat er nu een compromis op tafel ligt waar wij mee kunnen leven', zegt raadslid Lex Geesink (PvdA). Hij stelt dat Oldambt '96 woningen moet slikken', maar er ook een hoop voor terug krijgt. 'De meeste fracties kunnen zich hier wel in vinden.'Dat blijkt ook het geval te zijn bij de VVD. Harold de Groot van de liberalen zegt dat het 'belangrijk is dat de gemeente en de provincie de handen weer ineen slaan om er wat van te maken'. 'Niet alleen voor Blauwestad, maar ook van de omgeving.'Eind januari neemt de raad het definitieve besluit.