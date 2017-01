Raad Zuidhorn verwerpt plan om windmolens Middag-Humsterland tijdelijk te blokkeren

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft het zogeheten voorbereidingsbesluit waarmee de bouw van drie windmolens bij boerderijen in het Middag-Humsterland tijdelijk kon worden geblokkeerd, maandagavond verworpen.

Inwoners, boeren en windmolenexploitant EAZ-Wind gaan opnieuw met elkaar in overleg over de bouw van de windturbines.



Drie aanvragen

Drie boeren hadden bij de gemeente Zuidhorn aanvragen ingediend voor molens met een ashoogte van vijftien meter en een tiphoogte van 21 meter. Tegen de komst van de molens ontstond weerstand, onder meer omdat ze het historische landschap zouden aantasten.



EAZ-Wind en de boeren besloten daarom de vergunningaanvragen in te trekken. Ze wilden eerst in overleg met de tegenstanders om tot een oplossing te komen.



Veel boeren in het gebied zijn geïnteresseerd in een dergelijke 'kleine' windmolen. Ze kunnen daarmee besparen op hun energierekening en hun bedrijven verder verduurzamen.



Ingetrokken

Het college van B en W van Zuidhorn stelde voor om middels een voorbereidingsbesluit tijd vrij te spelen om onderzoek te doen naar eventuele ongewenste ontwikkelingen op het gebied van landschap en economie.



Maar op voorstel van de VVD werd het voorbereidingsbesluit ingetrokken. Immers, de betrokkenen in het gebied waren al met elkaar in overleg. Dat werd tijdens de raadsvergadering door de betrokkenen in het gebied nog eens herhaald.



Het voorstel ging uiteindelijk van tafel. In juni staat het opnieuw op de agenda.

