Pas op: plaatselijk glad; kouderecord in Nieuw Beerta (update)

Het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan zijn, met name op binnenwegen. Het meteorologisch instituut heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing voor mist is inmiddels ingetrokken.

Op Groningen Airport Eelde kwam de minimumtemperatuur afgelopen nacht uit op -9,5 graden. Nergens in ons land was het zo koud. Overigens is het geen kouderecord voor 17 januari: in 1963 kwam de temperatuur op Eelde op deze dag uit op -18,7 graden.Bij het KNMI-weerstation in Nieuw Beerta sneuvelde wél een record: daar werd in de nacht van maandag op dinsdag -9,1 graden gemeten. Vorig jaar werd het daar op 17 januari -8,2 graden. De metingen in Nieuw Beerta begonnen in 1991.In Lauwersoog bleef het kwik steken op -3,9 graden. Uit de KNMI-cijfers blijkt dat het kouderecord voor 17 januari werd geboekt in 2013: -5,7 graden.