Noordlaren weer in beeld voor eerste marathon op natuurijs (update)

'Het wordt spannend.' Kars Kroeze van ijsvereniging De Hondsrug weet nog niet of er dinsdag geschaatst kan worden op de ijsbaan in Noordlaren.

'Er ligt drie centimeter op twee derde deel van de baan, op de rest twee centimeter. En het moet overal minimaal drie zijn. Er moet dus nog wel een beetje bij. Rond half acht vroor het nog zeven graden, dat is positief. Al is het wel bewolkt.'Er wordt druk overlegd of er dinsdagmorgen een keuring van de ijsvloer wordt gedaan door de KNSB.Marathoncoördinator Willem Hut van de KNSB keek dinsdagochtend rond acht uur naar de ijsvloer in Haaksbergen, maar daar lag maar twee centimeter. Ook in Arnhem bleef de ijsdikte achter, waardoor Noordlaren nu mogelijk toch weer in beeld komt voor de eerste marathon op natuurijs. Hut: 'We gaan nu in het Noorden kijken, daar heeft het strenger gevroren.'Maandagavond leek Noordlaren juist afgetroefd te worden door Haaksbergen of Arnhem.Bij het weerstation in Nieuw Beerta werd de koudste nacht sinds 1991 gemeten: het vroor daar 9,1 graden. In Eelde vroor het 9,5 graden.Lees ook: IJsvloer groeit in Noordlaren, maar is het genoeg?