Advies NS: 'Stel je treinreis uit'

(Foto: Archief RTV Noord)

Reizigers die met de trein naar Amsterdam, Schiphol of Utrecht willen, kunnen hun reis beter uitstellen. Dat adviseert de NS.

In de regio Amsterdam was dinsdagmorgen een grote stroomstoring, die gevolgen heeft voor het treinverkeer in heel Nederland. Alleen in de regio Zaandam zaten rond 08.30 uur nog 27.000 huishoudens zonder stroom, maar het treinverkeer is nog ontregeld.



Wanneer de NS weer volgens dienstregeling rijdt, is nog niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden