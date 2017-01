Is dit het beste Donar ooit?

Vorige week boekten de basketballers van Donar een sensationele zege in Krasnojarsk op het hoog aangeslagen Enisy. Afgelopen weekend werd concurrent voor het landskampioenschap Leiden moeiteloos opzij gezet. Er lijkt geen maat te staan op dit team. Misschien wel het beste Donar ooit, Beter Weters?

Het gaat crescendo met Donar, de basketballtrots van Groningen. De Supercup gewonnen, numero uno in de competitie, nog in de beker en kans op het behalen van de laatste 16 in de Europacup. Het resultaat van hard werken door een groep gemotiveerde mensen die weten wat er nodig is om een topsportteam te bouwen.De groei gaat stapje voor stapje, maar de rest van Nederland kan nu al niet meer volgen. Dat is zorgwekkend want spanning is een belangrijk onderdeel van een wedstrijd. Voor Donar geen reden om af te haken in de strijd om de prijzen. Zoveel bekers staan er nog niet in de kast. Dit het beste team aller tijden noemen is afbreuk doen aan alle toppers uit het verleden.Dat het huidige Donar één van de beste teams aller tijden is, is zonneklaar. Maar er zijn twee teams die ik nóg iets hoger aanslag. Allereerst het kampioensteam van 1982, dat met spelers als supercenter Dave Lawrence, de soepele afstandsschutter Jimmy Moore en de kwikzilverachtige spelverdeler John Franken meer individuele klasse bezat. Ook de kampioenen van 2004 staan een treetje hoger, en ook vanwege de smaakmakers van toen: de beide Travissen (Young en Reed), driepuntskoning Gary Buchanan en niet te vergeten de Estse dirigent Valmo Kriisa. En Ton Boot natuurlijk, Nederlands beste coach aller tijden.Maar een goede derde is het team van coach Erik Braal zeker, met de nadruk op TEAM. Lance Jeter is een superieure leider in het veld, Chase Fieler een dynamische alleskunner en Drew Smith de spektakelman. Maar als ik die Europese zege op Enisey afzet tegen de prestatie die het uitgeklede kampioensteam van 1982, dat in de Europa Cup 1 het grote Maccabi Tel Aviv versloeg (incluis toenmalig wereldster Mickey Berkovich), wint ook hier '1982'. Bovendien was de nationale competitie destijds veel sterker bezet. O ja, dit jaar komt er weer een dubbel aan: oftewel de zesde landstitel en de vierde beker.Elke periode heeft zijn beste team. Vergelijken is onmogelijk omdat de teams nooit tegen elkaar kunnen spelen. Het gaat dus om gevoel. En die gevoelens zijn voor iedereen anders. Mijn gevoel gaat naar 1982. Nationale Nederlanden. Al Faber, Jimmy Moore, Frank Ardon, Martin de Vries, Ron Kruidhof, David Lawrence, John Franken en natuurlijk Albert van der Ark.Wat kon die Moore schieten en die Lawrence springen. En wat kon Albert van der Ark op de reservebank goed zwaaien met een handdoek. Maar goed, wat het huidige team nu laat zien is ook niet verkeerd. Succes.Wat fantastisch dat Donar het zo goed doet! Of dit het beste team ever is weet ik niet. Het team is zo sterk als zijn zwakste schakel. Het is een goed samengesteld team, balans in kwaliteiten, goed op elkaar in gespeeld. Wanneer een team in een flow zit lijkt het zich ook mentaal goed te houden.Laat het team niet gaan nadenken over hoe goed ze zijn….vaak zie je dan dat ze het af laten weten. Focus op proces en niet op resultaat. Dit team gaat er voor en ik denk dat we optimaal moeten genieten.Dit team is bijzonder, dat is duidelijk. Dat blijkt vooral uit de prestaties in Europa, die zijn uniek. De kans dat Donar doorgaat in Europa is misschien klein, toch is het nu al geslaagd. Maar het beste team ooit? Onmogelijk om te zeggen.Ik denk wel dat dit team de beste prestatie ooit gaat leveren, namelijk het winnen van drie prijzen in één seizoen (Supercup, beker en landstitel), plus overwintering in Europa dus. Helaas ligt dat ook aan het niveau van de andere clubs in Nederland, maar dat is niet anders. Donar presteert gewoon top dit seizoen met een hecht team vol harde werkers en dat is genieten.