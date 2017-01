Eigen Huis: inwoners verliezen vertrouwen in toekomst bevingsgebied

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat het tijd wordt voor 'een fundamenteel andere aanpak' van de afwikkeling van schades in het aardbevingsgebied.

De vereniging zegt dat inwoners het afgelopen jaar massaal het vertrouwen in de toekomst van het gebied hebben verloren omdat ze 'in de praktijk nog veel te weinig merken van alle plannen en beloftes'.



Ledenonderzoek

Zag in september 2015 nog 38 procent de toekomst negatief of zeer negatief in, in het najaar van 2016 lag dat percentage op 76, blijkt uit ledenonderzoek van Eigen Huis. Slechts 7 procent is nog positief.



Eerst hulp

Algemeen directeur Cindy van de Velde van de belangenvereniging stelt dat 'gedupeerden eerst moeten worden geholpen, welke instantie wat betaalt is van later zorg.'





De hoop is nu gevestigd op de omgekeerde bewijslast, waarmee de Eerste Kamer voor het kerstreces akkoord ging. Die moet in principe de basis zijn voor een nieuwe schaderegeling, aldus Eigen Huis.



NAM

Groningers hoeven dan niet meer te bewijzen dat schade aan hun huis komt door gaswinning, maar de NAM, verantwoordelijk voor de winning, moet aantonen dat de schade er níet mee te maken heeft.

