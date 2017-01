Morgen eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

Noordlaren heeft woensdagochtend de primeur van de eerste marathon op natuurijs van deze winter. Willem Hut, coördinator marathon van de KNSB, keurde de ijsvloer dinsdagochtend goed.

De vrouwen starten om 10.00 uur, de mannen om 11.00 uur.'We missen nog een paar millimeter aan één kant van de baan, maar de omstandigheden zijn zo goed dat we zeker weten dat het goed komt', zegt Hut. 'De landelijke marathonrijders mogen hier gaan knallen.'Jan Geert Veldman van de organiserende ijsvereniging De Hondsrug is apetrots dat het Noordlaren gelukt is. 'Dat was even een verrassingsaanval hè?' Maandagavond zag het er nog naar uit dat Haaksbergen of Arnhem de primeur kreeg. Daar bleek de ijsgroei lang niet voldoende, waarna Hut snel in de auto stapte richting Noordlaren om daar de baan te inspecteren.Het is de vijfde keer dat Noordlaren de primeur heeft. Eerder gebeurde dat op 9 december 2002, 29 november 2010, 31 januari 2012 en 15 januari 2013.RTV Noord zendt de wedstrijd in Noordlaren vanaf 10.00 uur woensdagmorgen live uit op de website, radio en TV. De bekendmaking van de 'ja' was live te volgen op Facebook.