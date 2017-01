UWV is onbereikbaar door telefoonstoring

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Honderden medewerkers van het UWV-callcenter in Groningen zijn dinsdagochtend onbereikbaar. De oorzaak: een telefoonstoring in Amsterdam.

Op het kantoor in Groningen komen normaal gesproken vanuit het hele land telefoontjes voor het UWV binnen. Wanneer de storing verholpen is, is nog niet bekend.

Door: RTV Noord