Twee verdachten moord Foxhol blijven in voorarrest

Het Openbaar Ministerie heeft het voorarrest van twee 33-jarige mannen uit Hoogezand met twee weken verlengd. Ze worden verdacht van 'moord in vereniging' op een man van 29 uit de gemeente Stadskanaal.

De politie hield aanvankelijk twaalf verdachten aan voor de dodelijke schietpartij in Foxhol, afgelopen vrijdag. Naast de twee 33-jarigen zitten ook een 23-jarige man uit Veendam en een 26-jarige man uit Stadskanaal vast. Zij worden later deze week voorgeleid voor de rechter-commissaris.Het slachtoffer is vermoedelijk doodgeschoten vanwege een drugsschuld. Dat meldt Dagblad van het Noorden . Meerdere bronnen melden de krant dat het slachtoffer harddrugs had gekocht, maar die niet wilde betalen. Het zou gaan om twintig gram cocaïne, met een straatwaarde van 400 euro.Het slachtoffer was een bekende van justitie en had meerdere veroordelingen op zijn naam staan. Onder meer voor inbraken en het stelen van een auto.