Pas op: hacker kaapt waarschuwingsmail politie

De politie Noord-Nederland waarschuwt mensen voor een nepmail die zogenaamd afkomstig is van de politie.

Maandag werd bekend dat ruim 20.000 mensen een mail krijgen van de politie waarin wordt geadviseerd om de inloggegevens te wijzigen. De mailaccounts van de ontvangers zijn aangetroffen op de computer van een cybercrimineel.Een hacker maakt daar nu misbruik van en stuurt een valse mail met afzender 'Oproeping Politie'. Hierin wordt gesuggereerd dat de ontvanger een brief van de politie heeft gekregen. In de mail staat een link om de brief alsnog te downloaden als deze niet is ontvangen. In een tweet laat de politie zien hoe de nepmail eruit ziet:In de mails die de politie verstuurt staat geen downloadlink. De politie waarschuwt ontvangers goed op te letten op de afzender van een e-mail en geen bestanden te downloaden bij mails van een onbekende afzender.De politie kwam achter de nepmail na enkele telefoontjes van verontruste ontvangers.