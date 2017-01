5000 euro voor het winnende idee voor De Toekomst

Vijfduizend euro. Dat krijgt degene met het beste idee voor de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.

Ondernemer Koen Meijer redde het pand en kocht het afgelopen december voor liefst 750.000 euro. Een dag later werd al duidelijk dat Meier er nog geen bestemming voor had bedacht. Gemeente Oldambt kondigde aan een prijsvraag uit te schrijven voor de bestemming van het markante gebouw.Vandaag maakt de gemeente bekend dat het winnende idee 5000 euro krijgt; de gemeente en Meijer leggen beide 2500 euro in.In het bericht van de gemeente benadrukt Meijer dat hij zelf wel ideeën over het gebouw heeft. 'Maar iedereen in de buurt heeft wel iets met De Toekomst. Daarom vragen de gemeente en ik iedereen mee te denken.'Het beste idee kan tot 1 maart worden ingediend. Het winnende idee wordt in april bekendgemaakt.