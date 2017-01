Robben: 'Onze toekomstplannen liggen thuis in Groningen'

De kans is groot dat Arjen Robben na zijn voetbalcarrière terugkeert naar Groningen. Dat zegt de Bedumer dinsdagochtend bij Radio 538.

In het programma 'Evers staat op' krijgt Robben de vraag of hij, wanneer hij ophoudt met voetballen, ook in een andere functie bij Bayern München zou blijven. 'Het kan, maar dat moet je ook willen. Onze familieplannen liggen toch wel thuis in Groningen. Daar woont onze familie en laten we een huis bouwen', antwoordde Robben.Robben was in de uitzending om te vertellen over zijn contractverlenging bij Bayern München. Al snel kwam het gesprek op aanbiedingen die de Bedumer vanuit China kreeg.'Het is echt gekte die daar heerst. De aanbiedingen en bedragen, echt bizar. Zulke astronomische bedragen. Daardoor dwingen ze je wel min of meer om erover na te denken. Het gaat echt om hele gekke bedragen: wat je nu verdient minimaal keer vier, vijf of zes.'Voor Robben was de keus om bij Bayern te blijven echter snel gemaakt. 'Ik voel me hier thuis. Geld is nooit drijfveer geweest in mijn keuzes. Daardoor heb ik bij hele mooie clubs gespeeld. Je carrière kun je niet overdoen en ik wil niet dat het al voorbij is.'Toch snapt Robben wel dat er voetballers zijn die wel naar China gaan. 'Zeg nooit nooit, dat is hypocriet. Ik snap dat jongens erheen gaan, ik snap alleen niet dat ze dat op hun 27ste of 28ste doen. Boven de 30 snap ik het wel. Maar als je naar China gaat, is je voetbalcarrière wel voorbij.'