Lopend Vuur: Te hard rijden stevig aanpakken? Prima idee

Om de verkeersveiligheid te vergroten moet het nieuwe kabinet miljoenen bekeuringen extra uitdelen voor te hard rijden. Dat zegt Peter van der Knaap, de baas van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in het AD.

Volgens Van der Knaap speelt bij de helft van de ongevallen snelheid of alcohol een rol. Het pleit dat ook voor een strengere handhaving van de regels.Het afgelopen jaar steeg in ons land zowel het aantal verkeersdoden als het aantal zwaargewonden, ten opzichte van het jaar ervoor.Volgens Van der Knaap zorgt handhaving ervoor dat mensen zich veiliger gaan gedragen en dat leidt volgens hem tot minder slachtoffers.