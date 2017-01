CDA Midden-Groningen kiest Erik Drenth als lijsttrekker

(Foto: CDA Midden-Groningen)

Erik Drenth is maandagavond verkozen tot lijsttrekker van de nieuwe CDA-afdeling Midden-Groningen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Drenth is op dit moment wethouder Onderwijs en Economische Zaken in Hoogezand-Sappemeer.





'Zeer gemotiveerd'

'Ik ben zeer gemotiveerd om namens deze nieuwe afdeling een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente Midden-Groningen', stelt Drenth.



Lees ook: Gemeentehuis Midden-Groningen komt in Hoogezand CDA Midden-Groningen komt voort uit de afdelingen Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Die drie gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 samen verder als Midden-Groningen.'Ik ben zeer gemotiveerd om namens deze nieuwe afdeling een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente Midden-Groningen', stelt Drenth.

Door: RTV Noord Correctie melden