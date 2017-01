Oproep: welke ijsbanen zijn open vandaag?

Noordlaren maakt zich op de marathon die morgenochtend geschaatst kan worden, maar het is vast niet de enige plek waar je kan schaatsen.

RTV Noord maakt een overzicht van de ijsbanen die toegankelijk zijn in de provincie vandaag, en waarop veilig geschaatst kan worden.Gaat je ijsbaan open? Stuur dan een mail naar ijsbanen@rtvnoord.nl . Vermeld daarbij ook de openingstijden. Schaatsfoto's kunnen gestuurd worden naar nieuwsfoto@rtvnoord.nl De openingstijden van de ijsbanen verzamelen we in dit artikel.