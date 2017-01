Delfzijl krijgt toch weer een Phone House

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Over twee weken opent er weer een Phone House in Delfzijl. Vorige maand ging de telecomwinkel plotseling dicht. Een nieuwe eigenaar gaat op een andere plek verder.

Op 20 december maakte de voormalige eigenaar bekend per direct te stoppen met de winkel. Waarom was niet duidelijk. Dat zorgde even voor onrust onder klanten die hun telefoon hadden ingeleverd ter reparatie. Iedereen kreeg de mobiel uiteindelijk terug.



Vijfde filiaal

Ondernemer Richard Bult uit Groningen is de nieuwe eigenaar. Hij heeft al vijf filialen van de Phone House in onze provincie, daar komt komende maand dus de zesde bij.



Overname voormalige werknemers

De medewerkers van de oude winkel kunnen waarschijnlijk over naar het nieuwe filiaal. 'Ik vond het zonde dat de zaak in Delfzijl plotseling dicht ging, want hij zat er al twaalf jaar. Daarom ben ik in gesprek met het oude team, zodat er straks weer vertrouwde gezichten staan', vertelt Bult.



Het nieuwe filiaal opent op 1 februari in het voormalige Kruidvat-pand, vlak naast de Telecombinatie en de Vodafone-winkel.

Door: RTV Noord