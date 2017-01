Daniëlle Bekkering wil zich vooraan laten zien op natuurijs

'Leuk, we mogen weer. Hartstikke gaaf!' Marathonschaatsster Daniëlle Bekkering kijkt reikhalzend uit naar de eerste marathon op natuurijs, woensdagochtend in Noordlaren.

De vrouwen starten om 10.00 uur, de mannen gaan een uur later het ijs op.De 40-jarige Bekkering stond twee keer op het podium in Noordlaren. In 2003 en 2010 werd ze derde. 'Normaal gesproken wordt het een sprint. En de hoge snelheid is niet meer mijn wapen. Maar ik ga mijn best doen en me goed vooraan laten zien.'Het lijkt er op dat de vorst de komende dagen weer verdwijnt. 'Vaak is de eerste marathon op natuurijs de opmaat naar de tochten op de grote meren. Maar daar ziet het nu helaas niet naar uit. Hier zijn we nu al hartstikke blij mee, dankzij zo'n fantastische ijsvereniging', prijst Bekkering het werk van de ijsmeesters van De Hondsrug. 'Ik word zelf altijd heel erg blij van vorst.'