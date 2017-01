'Altijd als mijn man in het buitenland is, is hier een marathon'

De schreeuw van Mart van Bon uit Noordlaren was tot in de wijde omgeving te horen. Zo blij is de Noordlarense dat de eerste marathon op natuurijs woensdag in haar dorp wordt verreden.

'Dit is fantastisch. Het begint al als het 0 graden wordt, dan wordt iedereen zenuwachtig. Dan zit iedereen te kijken of de lampen aangaan achter de school. De marathon is de kers op de taart. Daarna gaan we zelf los.'Van Bon is de vrouw van Reinier Schwietert, secretaris bij IJsvereniging De Hondsrug. Hij mist hét moment van het jaar vanwege een reis naar San Francisco. 'Hij hangt nu ergens in de lucht', zegt Van Bon. 'Altijd als hij in het buitenland is, is hier een marathon.''Wij wisten eigenlijk drie weken geleden al dat het vandaag of morgen moest zijn. Want hij was weg. En het is zo. Ik zeg wel even wanneer hij weg is, dan kun je de volgende marathon alvast in de agenda zetten.'Het kan voor de Noordlarense niet snel genoeg woensdag worden. 'Het wordt een slapeloze nacht. Morgenochtend zijn we er klaar voor.'