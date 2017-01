Haren neemt verkeersmaatregelen vanwege schaatsmarathon

De gemeente Haren neemt maatregelen om het verkeer rond de eerste schaatsmarathon op natuurijs van het seizoen woensdag in goede banen te leiden.

Omdat de gemeente veel bezoekers verwacht in Noordlaren is er een omleiding ingesteld. Doorgaand verkeer van Glimmen naar Midlaren, en omgekeerd, wordt omgeleid via de Vogelzangsteeg en de Lageweg.Bezoekers worden omgeleid via de Zuidlaarderweg. Er geldt een stopverbod ter hoogte van de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg 63.Het is voor de vijfde keer dat Noordlaren de eer van de eerste schaatsmarathon op natuurijs heeft. De dames gaan woensdag om 10.00 uur van start, de heren beginnen om 11.00 uur.RTV Noord zendt de wedstrijden rechtstreeks uit, via radio, televisie en online.