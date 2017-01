OM eist werkstraf voor Synergon-medewerker die patiëntendossiers verduisterde

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 150 uur werkstraf tegen een medewerker van Synergon die oude dossiers van het Academisch Ziekenhuis Groningen aan RTV Noord gaf. De 57-jarige man uit Oudeschans werkte als voorman in het magazijn van Synergon in Winschoten.

Het UMCG besloot in september 2014 een groot aantal oude patiëntendossiers van voorloper AZG te laten vernietigen. Het ziekenhuis schakelde afvalverwerker Virol hiervoor in. Dat bedrijf haalde de dossiers op en bracht ze naar Synergon. Dat had de opdracht papier en plastic te scheiden en daarna alles te vernietigen.Uit onderzoek van RTV Noord bleek in januari 2015 dat medewerkers van Synergon röntgenfoto's bekeken en de vertrouwelijke dossiers lazen. Zo ging een röntgenfoto van een man met hagel in zijn schaamstreek rond over de werkvloer en zouden medewerkers van het werkvoorzieningsschap er grote lol om hebben gehad. Tijdens een uitzending van Noord Vandaag bleek dat een verslaggever in het bezit was van delen van dossiers en röntgenfoto's.Hierdoor ontstond grote onrust bij patiënten die bezorgd waren of wellicht ook hun gegevens in de openbaarheid kwamen. Het UMCG deed aangifte en Virol haalden gelijk alle dossiers bij Synergon weg. Synergon eist daarom 60.000 euro schadevergoeding van de man uit Oudeschans.Volgens het Openbaar Ministerie was het de 57-jarige magazijnvoorman die de dossiers verduisterde en aan de verslaggever van RTV Noord gaf. De man verklaarde tegen een agent dat hij het niet uit winstbejag had gedaan. Ook zei hij dat hij 'verneukt was' door de verslaggever. Toen die agent, die bij de man thuiskwam, hem aanbood een officiële verklaring af te leggen, beriep de man zich op zijn zwijgrecht.Uit het politieonderzoek blijkt onder meer dat de man 36 keer heeft gebeld en ook sms contact had met de verslaggever.Advocaat Paul van Jaarsveld van de Synergon-medewerker noemde het tijdens de rechtszaak belangrijk dat dit soort dingen door journalisten aan de kaak wordt gesteld. 'Het draaide erom dat Synergon niet zorgvuldig met de dossiers omging. Dat medewerkers erom lachten en dat Synergon dus niet voldeed aan de eisen voor het verwerken van vertrouwelijke gegevens.'Of dat ook de reden voor zijn cliënt was om de dossiers aan RTV Noord te geven, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk. Bij de politie heeft hij geen verklaring afgelegd. De verdachte was ook niet bij de rechtszaak. Hij is volgens zijn advocaat inmiddels weer aan het werk bij Synergon.Volgens advocaat Paul van Jaarsveld moet het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard. Hij stelt dat het OM onterecht heeft nagelaten ook RTV Noord en de verslaggever te vervolgen voor heling. 'Of je vervolgt iedereen of je vervolgt niemand. Deze zaken zijn zo met elkaar verweven.'De officier van justitie reageerde dat het OM zelf mag bepalen wie het vervolgt. 'Het feit dat wij alleen de steler vervolgen en niet de heler, is niet een reden om ons niet ontvankelijk verklaren.'Op 31 januari doet de rechtbank uitspraak.